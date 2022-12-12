Низамов Альфред — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамов Альфред

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1986

Дочь: Сажаева Анастасия

Мать ребёнка: Воробьева Надежда

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1988

Дочь: Алексеева Алина

Мать ребёнка: Воробьева Надежда

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно

Жена: Воробьева Надежда

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