Низамов Альфред
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1986
Дочь: Сажаева Анастасия
Мать ребёнка: Воробьева Надежда
Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1988
Дочь: Алексеева Алина
Мать ребёнка: Воробьева Надежда
Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно
Жена: Воробьева Надежда