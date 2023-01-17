Васильев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.2005
Сын: Васильев Егор
Мать ребёнка: Сажаева Анастасия
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Развод
Неизвестно
Жена: Сажаева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сажаева Анастасия