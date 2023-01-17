Васильев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.2005

Сын: Васильев Егор

Мать ребёнка: Сажаева Анастасия

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Жена: Сажаева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сажаева Анастасия

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