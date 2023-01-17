Монастырский Служка Григорий Фирсов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Слуга Фирс Яковлев
Мать: не указана
ИВ-1738 Григорий Фирсов 52=1686 ИВ-1739 Григорий Фирсов 53=1686 ИВ-1740 Григорий Фирсов 54=1686 МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Анисья Григорьева
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
ИВ-1738 Анисья 21=1717 ИВ-1739 Анисья 22=1717 ИВ-1740 Анисья 21=1719 ИВ-1741 Анисья 24=1717 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анисья 27=1717 ИВ-1746 Анисья 30=1716 ИВ-1747 Анисья 31=17... Показать все
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
ИВ-1738 Иван 20=1718 ИВ-1739 Иван 21=1718 ИВ-1740 Иван 22=1718 ИВ-1741 Иоан 23=1718 МК-1741 08.11.1741 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Михаил - рождение ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведом... Показать все
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
ИВ-1738 Фёдор 18=1720, родительская семья 1739? бракосочетание ИВ-1739 Фёдор Григорьев 19=1720, женат ИВ-1740 Фёдор Григорьев 20=1720 МК-1740 16.04.1740 родилась дочь Ирина ИВ-1741 Фёдор Григорьев 2... Показать все
Рождение ребёнка
1724
Сын: Семён Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
ИВ-1738 Семён 14=1724 ИВ-1739 Семён 15=1724 ИВ-1740 Семёна нет (где он?) ИВ-1742-1758 Семёна нет (где он?)
Рождение ребёнка
1726
Сын: Прохор Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
ИВ-1738 Прохор 12=1726 ИВ-1739 Прохор 13=1726 ИВ-1740 Прохор 14=1726 ИВ-1741 Прохор 15=1726 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 --- ИВ-1746 Прохор 21=1725 ИВ-1747 Прохор 22=1725 ИВ-1748... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Неонила Григорьева
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
ИВ-1738 Неонила 5=1733 ИВ-1739 Неонила 6=1733 ИВ-1740 Неонила 7=1733 ИВ-1741 Неонила 8=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Неонила 14=1733 ИВ-1746 Неонила 14=1732 ИВ-1747 Неонила 15=1732 ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1740
Дочь: Двойня Марина Григорьева
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-1742 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745 ---, 1747, 1748, 1749 ---, 1751, 1752, 1754-1758 М... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1740
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1747, 1748, 1749 ---, 1751, 1752, 1754-1758 Ивана нет (где он?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758
ИВ-1758 Григория нет (где он? умер?)