Служка Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1718
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Иван 20=1718 ИВ-1739 Иван 21=1718 ИВ-1740 Иван 22=1718 ИВ-1741 Иоан 23=1718 МК-1741 08.11.1741 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Михаил - рождение ИВ-1742 --- ИВ-1743... Показать все
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Первая Жена Анна Потапова
ИВ-1739-1740 Марии нет ИВ-1741 Мария 2=1739 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария 4=1740 ИВ-1745 --- ИВ-1746-1760 Марии нет (где она?)
Рождение ребёнка
08.11.1741
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Первая Жена Анна Потапова
МК-1741 08.11.1741 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Михаил ИВ-1741 Михаил 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Михаила нет ИВ-1745 --- ИВ-1746 Михаил 7=1739 ИВ-1747 ... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1744
Сын: Назар Иванов
Мать ребёнка: Первая Жена Анна Потапова
ИВ-1744 Назара нет МК-1744 15.08.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Назарий ИВ-1745 --- ИВ-1746 Назар 5=1741 ИВ-1747 Назар 6=1741 ИВ-1748 Назар 7=1741 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Назар 8=174... Показать все
Бракосочетание
03.05.1750
МК-1750 03.05.1750 Той вотчины деревни Михайлова служка вдовец Иван Григорьев той вотчины со вдовой деревни Симанова крестьянской женой Марфой Тарасовой дочерью вторым браком
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Вторая Жена Марфа Тарасова
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1757 Матроны нет ИВ-1758 Матрона 7=1751 ИВ-1759 Матрона 7=1752 ИВ-1760 Матрона 6=1754
Рождение ребёнка
29.10.1753
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Вторая Жена Марфа Тарасова
МК-1753 29.10.1753 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева дочь Анастасия (МОЖЕТ НАТАЛЬЯ?) ИВ-1753-1760 Анастасии нет (где она?)
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Вторая Жена Марфа Тарасова
ИВ-1753 Наталья того же года=1753 ИВ-1753-1760 Натальи нет (где она?)
Рождение ребёнка
26.10.1754
Сын: Терентий Иванов
Мать ребёнка: Вторая Жена Марфа Тарасова
ИВ-1754 --- МК-1754 26.10.1754 Деревни Михайлова у крестьянина ПРОХОРА Григорьева сын Терентий (ОШИБОЧНО ПРИПИСАЛИ БРАТУ ПРОХОРУ, НАДО "ИВАНА") ИВ-1755 --- ИВ-1756 Терентей 8=1748 ИВ-1757 Терентей 9=1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно