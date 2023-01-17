Вторая Жена Марфа Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
СИМОНКОВО МК-1750 03.05.1750 Той вотчины деревни Михайлова служка вдовец Иван Григорьев той вотчины со вдовой деревни Симанова крестьянской женой Марфой Тарасовой дочерью вторым браком МИХАЙЛОВО ИВ-1... Показать все
Бракосочетание
03.05.1750
МК-1750 03.05.1750 Той вотчины деревни Михайлова служка вдовец Иван Григорьев той вотчины со вдовой деревни Симанова крестьянской женой Марфой Тарасовой дочерью вторым браком
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Служка Иван Григорьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1757 Матроны нет ИВ-1758 Матрона 7=1751 ИВ-1759 Матрона 7=1752 ИВ-1760 Матрона 6=1754
Рождение ребёнка
29.10.1753
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Служка Иван Григорьев
МК-1753 29.10.1753 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева дочь Анастасия (МОЖЕТ НАТАЛЬЯ?) ИВ-1753-1760 Анастасии нет (где она?)
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Служка Иван Григорьев
ИВ-1753 Наталья того же года=1753 ИВ-1753-1760 Натальи нет (где она?)
Рождение ребёнка
26.10.1754
Сын: Терентий Иванов
Отец ребёнка: Служка Иван Григорьев
ИВ-1754 --- МК-1754 26.10.1754 Деревни Михайлова у крестьянина ПРОХОРА Григорьева сын Терентий (ОШИБОЧНО ПРИПИСАЛИ БРАТУ ПРОХОРУ, НАДО "ИВАНА") ИВ-1755 --- ИВ-1756 Терентей 8=1748 ИВ-1757 Терентей 9=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750