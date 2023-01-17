Вторая Жена Марфа Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена Марфа Тарасова

Вторая Жена Марфа Тарасова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

СИМОНКОВО МК-1750 03.05.1750 Той вотчины деревни Михайлова служка вдовец Иван Григорьев той вотчины со вдовой деревни Симанова крестьянской женой Марфой Тарасовой дочерью вторым браком МИХАЙЛОВО ИВ-1... Показать все
Бракосочетание
03.05.1750

Муж: Служка Иван Григорьев

МК-1750 03.05.1750 Той вотчины деревни Михайлова служка вдовец Иван Григорьев той вотчины со вдовой деревни Симанова крестьянской женой Марфой Тарасовой дочерью вторым браком
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Служка Иван Григорьев

ИВ-1737 --- ИВ-1738-1757 Матроны нет ИВ-1758 Матрона 7=1751 ИВ-1759 Матрона 7=1752 ИВ-1760 Матрона 6=1754
Рождение ребёнка
29.10.1753

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Служка Иван Григорьев

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 29.10.1753 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева дочь Анастасия (МОЖЕТ НАТАЛЬЯ?) ИВ-1753-1760 Анастасии нет (где она?)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Служка Иван Григорьев

ИВ-1753 Наталья того же года=1753 ИВ-1753-1760 Натальи нет (где она?)
Рождение ребёнка
26.10.1754

Сын: Терентий Иванов

Отец ребёнка: Служка Иван Григорьев

ИВ-1754 --- МК-1754 26.10.1754 Деревни Михайлова у крестьянина ПРОХОРА Григорьева сын Терентий (ОШИБОЧНО ПРИПИСАЛИ БРАТУ ПРОХОРУ, НАДО "ИВАНА") ИВ-1755 --- ИВ-1756 Терентей 8=1748 ИВ-1757 Терентей 9=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1750
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close