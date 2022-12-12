Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1718 г.р.

Мать

1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Служка Иван Григорьев

Мать: Первая Жена Анна Потапова

ИВ-1741 Мария 2=1739 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Марии нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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