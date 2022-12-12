Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Служка Иван Григорьев
ИВ-1741 Мария 2=1739 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Марии нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно