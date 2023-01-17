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Михаил Иванов

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.11.1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1741

Отец: Служка Иван Григорьев

Мать: Первая Жена Анна Потапова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1741 08.11.1741 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Михаил ИВ-1741 Михаил 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Михаила нет ИВ-1745 --- ИВ-1746 Михаил 7=1739 ИВ-1747 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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