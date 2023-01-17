Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения08.11.1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1741
Отец: Служка Иван Григорьев
МК-1741 08.11.1741 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Михаил ИВ-1741 Михаил 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Михаила нет ИВ-1745 --- ИВ-1746 Михаил 7=1739 ИВ-1747 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно