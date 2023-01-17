Ирина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1758
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Семён
Мать: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Ирина Семёнова 48=1690 ИВ-1739 Ирина Семёнова 49=1690 ИВ-1740 Ирина Семёнова 50=1690 МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Мари... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Анисья Григорьева
Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Анисья 21=1717 ИВ-1739 Анисья 22=1717 ИВ-1740 Анисья 21=1719 ИВ-1741 Анисья 24=1717 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анисья 27=1717 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Анисья 30=1... Показать все
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Иван 20=1718 ИВ-1739 Иван 21=1718 ИВ-1740 Иван 22=1718 ИВ-1741 Иоан 23=1718 МК-1741 08.11.1741 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Михаил - рождение ИВ-1742 --- ИВ-1743... Показать все
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Фёдор 18=1720, родительская семья 1739? бракосочетание ИВ-1739 Фёдор Григорьев 19=1720, женат ИВ-1740 Фёдор Григорьев 20=1720 МК-1740 16.04.1740 Деревни Михайлова служки Феодора ... Показать все
Рождение ребёнка
1724
Сын: Семён Григорьев
Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семён 14=1724 ИВ-1739 Семён 15=1724 ИВ-1740-1760 Семёна нет
Рождение ребёнка
1726
Сын: Прохор Григорьев
Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Прохор 12=1726 ИВ-1739 Прохор 13=1726 ИВ-1740 Прохор 14=1726 ИВ-1741 Прохор 15=1726 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Прохор 18=1726 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Прохор 21=1... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Неонила Григорьева
Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Неонила 5=1733 ИВ-1739 Неонила 6=1733 ИВ-1740 Неонила 7=1733 ИВ-1741 Неонила 8=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Неонила 11=1733 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Неонила 14=1732 ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1740
Дочь: Двойня Марина Григорьева
Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов
МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-1740-1760 Марины нет
Рождение ребёнка
01.04.1740
Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов
МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-1740-1760 Ивана нет
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758
ИВ-1758-1760 Ирины нет (где она? умерла?)