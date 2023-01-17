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Ирина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Семён

Мать: не указана

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Ирина Семёнова 48=1690 ИВ-1739 Ирина Семёнова 49=1690 ИВ-1740 Ирина Семёнова 50=1690 МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Мари... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Анисья Григорьева

Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Анисья 21=1717 ИВ-1739 Анисья 22=1717 ИВ-1740 Анисья 21=1719 ИВ-1741 Анисья 24=1717 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анисья 27=1717 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Анисья 30=1... Показать все
Рождение ребёнка
1718

Сын: Служка Иван Григорьев

Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Иван 20=1718 ИВ-1739 Иван 21=1718 ИВ-1740 Иван 22=1718 ИВ-1741 Иоан 23=1718 МК-1741 08.11.1741 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Михаил - рождение ИВ-1742 --- ИВ-1743... Показать все
Рождение ребёнка
1720

Сын: Служка Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Фёдор 18=1720, родительская семья 1739? бракосочетание ИВ-1739 Фёдор Григорьев 19=1720, женат ИВ-1740 Фёдор Григорьев 20=1720 МК-1740 16.04.1740 Деревни Михайлова служки Феодора ... Показать все
Рождение ребёнка
1724

Сын: Семён Григорьев

Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семён 14=1724 ИВ-1739 Семён 15=1724 ИВ-1740-1760 Семёна нет
Рождение ребёнка
1726

Сын: Прохор Григорьев

Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Прохор 12=1726 ИВ-1739 Прохор 13=1726 ИВ-1740 Прохор 14=1726 ИВ-1741 Прохор 15=1726 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Прохор 18=1726 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Прохор 21=1... Показать все
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Неонила Григорьева

Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Неонила 5=1733 ИВ-1739 Неонила 6=1733 ИВ-1740 Неонила 7=1733 ИВ-1741 Неонила 8=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Неонила 11=1733 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Неонила 14=1732 ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1740

Дочь: Двойня Марина Григорьева

Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-1740-1760 Марины нет
Рождение ребёнка
01.04.1740

Сын: Двойня Иван Григорьев

Отец ребёнка: Монастырский Служка Григорий Фирсов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-1740-1760 Ивана нет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монастырский Служка Григорий Фирсов

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1758
ИВ-1758-1760 Ирины нет (где она? умерла?)
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