Терентий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1754
Отец: Служка Иван Григорьев
ИВ-1754 --- МК-1754 26.10.1754 Деревни Михайлова у крестьянина ПРОХОРА Григорьева сын Терентий (ОШИБОЧНО ПРИПИСАЛИ БРАТУ ПРОХОРУ, НАДО "ИВАНА") ИВ-1755 --- ИВ-1756 Терентей 8=1748 ИВ-1757 Терентей 9=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно