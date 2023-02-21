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Терентий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1754

Отец: Служка Иван Григорьев

Мать: Вторая Жена Марфа Тарасова

ИВ-1754 --- МК-1754 26.10.1754 Деревни Михайлова у крестьянина ПРОХОРА Григорьева сын Терентий (ОШИБОЧНО ПРИПИСАЛИ БРАТУ ПРОХОРУ, НАДО "ИВАНА") ИВ-1755 --- ИВ-1756 Терентей 8=1748 ИВ-1757 Терентей 9=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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