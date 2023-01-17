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Назар Иванов

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.08.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1744

Отец: Служка Иван Григорьев

Мать: Первая Жена Анна Потапова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1744 Назара нет МК-1744 15.08.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Назарий ИВ-1745 --- ИВ-1746 Назар 5=1741 ИВ-1747 Назар 6=1741 ИВ-1748 Назар 7=1741 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Назар 8=174... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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