Назар Иванов
Место рождения
Дата рождения15.08.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1744
Отец: Служка Иван Григорьев
ИВ-1744 Назара нет МК-1744 15.08.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Григорьева сын Назарий ИВ-1745 --- ИВ-1746 Назар 5=1741 ИВ-1747 Назар 6=1741 ИВ-1748 Назар 7=1741 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Назар 8=174... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно