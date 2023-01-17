Прохор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Прохор 12=1726 ИВ-1739 Прохор 13=1726 ИВ-1740 Прохор 14=1726 ИВ-1741 Прохор 15=1726 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Прохор 18=1726 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Прохор 21=1... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1748
Сын: Василий Прохоров
Мать ребёнка: Матрона Илларионова
ИВ-1748 Василия нет МК-1748 01.01.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Прохора Григорьева сын Василий ИВ-1749 --- ИВ-1750 Василий 3=1747 ИВ-1751 Василий 7=1744 ИВ-1752 Василий 6=1746 ИВ-1753 Василей 2... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Матрона Илларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Илларионова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно