Анисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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1717
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Анисья 21 ИВ-1739 Анисья 22 ИВ-1740 Анисья 21 ИВ-1741 Анисья 24 ИВ-1742 Анисья 25 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анисья 27 ИВ-1745 Анисия 20 ИВ-1746 Анисья 30 ИВ-1747 Анисья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1764
РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У него же Прохора Григорьева сестра Анисья Григорьева дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=1721 Умре 1764-1717=47 лет