Неонила Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1733
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Неонила 5=1733 ИВ-1739 Неонила 6=1733 ИВ-1740 Неонила 7=1733 ИВ-1741 Неонила 8=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Неонила 11=1733 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Неонила 14=1732 ИВ-174... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно