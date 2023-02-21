Неонила Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1686 г.р.

Мать

1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Монастырский Служка Григорий Фирсов

Мать: Ирина Семёнова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Неонила 5=1733 ИВ-1739 Неонила 6=1733 ИВ-1740 Неонила 7=1733 ИВ-1741 Неонила 8=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Неонила 11=1733 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Неонила 14=1732 ИВ-174... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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