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Двойня Иван Григорьев

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.04.1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1686 г.р.

Мать

1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1740

Отец: Монастырский Служка Григорий Фирсов

Мать: Ирина Семёнова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1747, 1748, 1749 ---, 1751, 1752, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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