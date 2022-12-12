Двойня Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения01.04.1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.04.1740
МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1747, 1748, 1749 ---, 1751, 1752, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно