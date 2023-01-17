Андреев Федор
Место рождения
Дата рождения02.06.1896
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1896
Отец: Андреев Иван
Мать: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
31.07.1922
Дочь: Балашова Вера
Мать ребёнка: Андреева Дарья (Дария)
Москва
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Алексеева Надежда
Мать ребёнка: Андреева Дарья (Дария)
Рождение ребёнка
15.01.1930
Дочь: Андреева Валентина
Мать ребёнка: Андреева Дарья (Дария)
запись акта о рождении № 385 от 23.01.1930 977700028 Хамовнический МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС | Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай
Мать ребёнка: Андреева Дарья (Дария)
Смерть
1945
Челябинск