Андреев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Федор

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Место рождения

Беликово

Дата рождения

02.06.1896

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1896

Отец: Андреев Иван

Мать: Андреева Наталья

Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
31.07.1922

Дочь: Балашова Вера

Мать ребёнка: Андреева Дарья (Дария)

Москва
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Алексеева Надежда

Мать ребёнка: Андреева Дарья (Дария)

Рождение ребёнка
15.01.1930

Дочь: Андреева Валентина

Мать ребёнка: Андреева Дарья (Дария)

запись акта о рождении № 385 от 23.01.1930 977700028 Хамовнический МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС | Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай

Мать ребёнка: Андреева Дарья (Дария)

Смерть
1945
Челябинск
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