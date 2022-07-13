Андреев Федор 02.06.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Андреев Федор

Автор
СА
Андреев С.

мужской, родился 02.06.1896, Беликово, город Тула, Тульская область

умер 1945, Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Отец
Андреев Иван06.10.1875 г.р.
Мать
Андреева (Матренина) Наталья1877 г.р.
Дети
Балашова (Андреева) Вера31.07.1922 г.р.
Алексеева (Андреева) Надежда1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1896

Отец: Андреев Иван

Мать: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай

Мать ребёнка: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)

Рождение ребёнка
31.07.1922

Дочь: Балашова (Андреева) Вера

Мать ребёнка: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)

Москва, город федерального значения Москва

Москва

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Алексеева (Андреева) Надежда

Мать ребёнка: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)

Рождение ребёнка
15.01.1930

Дочь: Андреева (Андреева) Валентина

Мать ребёнка: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)

Москва, город федерального значения Москва

запись акта о рождении № 385 от 23.01.1930 977700028 Хамовнический МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС | Москва

Смерть
1945
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Челябинск

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