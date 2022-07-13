Андреев Федор
мужской, родился 02.06.1896, Беликово, город Тула, Тульская область
умер 1945, Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ОтецАндреев Иван06.10.1875 г.р.
МатьАндреева (Матренина) Наталья1877 г.р.
Дети
Балашова (Андреева) Вера31.07.1922 г.р.
Алексеева (Андреева) Надежда1927 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1896
Отец: Андреев Иван
Беликово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай
Мать ребёнка: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)
Рождение ребёнка
31.07.1922
Дочь: Балашова (Андреева) Вера
Мать ребёнка: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Алексеева (Андреева) Надежда
Мать ребёнка: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)
Рождение ребёнка
15.01.1930
Дочь: Андреева (Андреева) Валентина
Мать ребёнка: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1945
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово