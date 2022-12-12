Андреева (Самочкина) Дарья (Дария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)

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Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

16.03.1897

Дата смерти

21.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1897

Отец: Самочкин Гаврила

Мать: Самочкина Параскева

Беликово, город Тула, Тульская область
в свидетельстве о смерти дата рождения - 5 апреля 1898 г. Восприемники: того же сельца крестьяне Семен Григорьев Маркин и Петра Тимофеева Назарова жена Параскева Вуколова | Тульская область, Тульски... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1922

Дочь: Балашова Вера

Отец ребёнка: Андреев Федор

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Алексеева Надежда

Отец ребёнка: Андреев Федор

Рождение ребёнка
15.01.1930

Дочь: Андреева Валентина

Отец ребёнка: Андреев Федор

Москва, город федерального значения Москва
запись акта о рождении № 385 от 23.01.1930 977700028 Хамовнический МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС | Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай

Отец ребёнка: Андреев Федор

Смерть
21.01.1980
запись акта о смерти № 21 от 21.01.1980 97750094 Отдел ЗАГС исполнительного комитета Краснопресненского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Хованское кладбище
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