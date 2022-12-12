Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)
Место рождения
Дата рождения16.03.1897
Дата смерти21.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1897
Отец: Самочкин Гаврила
Мать: Самочкина Параскева
в свидетельстве о смерти дата рождения - 5 апреля 1898 г. Восприемники: того же сельца крестьяне Семен Григорьев Маркин и Петра Тимофеева Назарова жена Параскева Вуколова | Тульская область, Тульски... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1922
Дочь: Балашова Вера
Отец ребёнка: Андреев Федор
Москва
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Алексеева Надежда
Отец ребёнка: Андреев Федор
Рождение ребёнка
15.01.1930
Дочь: Андреева Валентина
Отец ребёнка: Андреев Федор
запись акта о рождении № 385 от 23.01.1930 977700028 Хамовнический МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС | Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай
Отец ребёнка: Андреев Федор
Смерть
21.01.1980
запись акта о смерти № 21 от 21.01.1980 97750094 Отдел ЗАГС исполнительного комитета Краснопресненского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище