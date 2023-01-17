Самочкина (Евграфова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочкина (Евграфова) Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1860

Отец: Евграфов Матвей

Мать: не указана

16 октября 1860. Рождение Параскева Родители: села Зайцево г. Бибикова дворовая женка Лукерья Яковлева православного вероисповедания. Молитсвовал, имя рек и крещение совершал священник Василий Романо... Показать все
Бракосочетание
23.10.1877

Муж: Самочкин Гаврила

Венчание. Временно-отпускной служащий в 25-ом пехотном Смоленском генерал-адъютанта графа Адлерберга 1-го полку рядовой Гавриил Гавриилов Самочкин, православного вероисповедания, первым браком, 27 Д... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1897

Дочь: Андреева Дарья (Дария)

Отец ребёнка: Самочкин Гаврила

Беликово, город Тула, Тульская область
в свидетельстве о смерти дата рождения - 5 апреля 1898 г. Восприемники: того же сельца крестьяне Семен Григорьев Маркин и Петра Тимофеева Назарова жена Параскева Вуколова | Тульская область, Тульски... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самочкин Иван

Отец ребёнка: Самочкин Гаврила

Смерть
Неизвестно
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