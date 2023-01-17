Самочкина (Евграфова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
16.10.1860
Отец: Евграфов Матвей
Мать: не указана
16 октября 1860. Рождение Параскева Родители: села Зайцево г. Бибикова дворовая женка Лукерья Яковлева православного вероисповедания. Молитсвовал, имя рек и крещение совершал священник Василий Романо... Показать все
Бракосочетание
23.10.1877
Муж: Самочкин Гаврила
Венчание. Временно-отпускной служащий в 25-ом пехотном Смоленском генерал-адъютанта графа Адлерберга 1-го полку рядовой Гавриил Гавриилов Самочкин, православного вероисповедания, первым браком, 27 Д... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1897
Дочь: Андреева Дарья (Дария)
Отец ребёнка: Самочкин Гаврила
Беликово, город Тула, Тульская область
в свидетельстве о смерти дата рождения - 5 апреля 1898 г. Восприемники: того же сельца крестьяне Семен Григорьев Маркин и Петра Тимофеева Назарова жена Параскева Вуколова | Тульская область, Тульски... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самочкин Иван
Отец ребёнка: Самочкин Гаврила
Смерть
Неизвестно