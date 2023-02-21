Самочкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самочкин Гаврила
Мать: Самочкина Параскева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Самочкин Андрей
Мать ребёнка: Самочкина Матрена
Ратово, город Тула, Тульская область
Тульская обл. Ленинский район, дер. Ратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самочкин Сергей
Мать ребёнка: Самочкина Матрена
Смерть
Неизвестно