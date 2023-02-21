Самочкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самочкин Гаврила

Мать: Самочкина Параскева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Самочкин Андрей

Мать ребёнка: Самочкина Матрена

Ратово, город Тула, Тульская область
Тульская обл. Ленинский район, дер. Ратова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самочкина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самочкина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самочкин Сергей

Мать ребёнка: Самочкина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самочкина Матрена

Смерть
Неизвестно
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