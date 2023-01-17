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Самочкин Гаврила

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Место рождения

Ратово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

18.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1850

Отец: Самочкин Гаврила

Мать: Самочкина Стефанида (Степанида)

Ратово, город Тула, Тульская область
Родители: сельца Ратова господина Левашова крестьянин Гавриил Ермилов и законная жена его Стефанида Георгиева, оба православного исповедания Восприемники: того же сельца и господина крестьяне Васили... Показать все
Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Самочкина Параскева

Венчание. Временно-отпускной служащий в 25-ом пехотном Смоленском генерал-адъютанта графа Адлерберга 1-го полку рядовой Гавриил Гавриилов Самочкин, православного вероисповедания, первым браком, 27 Д... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1897

Дочь: Андреева Дарья (Дария)

Мать ребёнка: Самочкина Параскева

Беликово, город Тула, Тульская область
в свидетельстве о смерти дата рождения - 5 апреля 1898 г. Восприемники: того же сельца крестьяне Семен Григорьев Маркин и Петра Тимофеева Назарова жена Параскева Вуколова | Тульская область, Тульски... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самочкин Иван

Мать ребёнка: Самочкина Параскева

Военная служба
Неизвестно
Ф. 90 Оп. 1 Т 38 Д. 30724 Дело по прошению временнообязанного крестьянина Гавриила Ермилова Самкина с-ца Растовец Татевской волости Тульского у. о замене на военной службе его старшего сына Ивана млад... Показать все
Смерть
Неизвестно
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