Самочкин Гаврила
Место рождения
Дата рождения18.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.03.1850
Отец: Самочкин Гаврила
Родители: сельца Ратова господина Левашова крестьянин Гавриил Ермилов и законная жена его Стефанида Георгиева, оба православного исповедания Восприемники: того же сельца и господина крестьяне Васили... Показать все
Бракосочетание
23.10.1877
Жена: Самочкина Параскева
Венчание. Временно-отпускной служащий в 25-ом пехотном Смоленском генерал-адъютанта графа Адлерберга 1-го полку рядовой Гавриил Гавриилов Самочкин, православного вероисповедания, первым браком, 27 Д... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1897
Дочь: Андреева Дарья (Дария)
Мать ребёнка: Самочкина Параскева
Беликово, город Тула, Тульская область
в свидетельстве о смерти дата рождения - 5 апреля 1898 г. Восприемники: того же сельца крестьяне Семен Григорьев Маркин и Петра Тимофеева Назарова жена Параскева Вуколова | Тульская область, Тульски... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самочкин Иван
Мать ребёнка: Самочкина Параскева
Военная служба
Неизвестно
Ф. 90 Оп. 1 Т 38 Д. 30724 Дело по прошению временнообязанного крестьянина Гавриила Ермилова Самкина с-ца Растовец Татевской волости Тульского у. о замене на военной службе его старшего сына Ивана млад... Показать все
Смерть
Неизвестно