Самочкин Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамочкин Гаврила

Самочкин Гаврила

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Самочкин Ермил

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
1841

Сын: Самочкин Василий

Мать ребёнка: Самочкина Стефанида (Степанида)

Рождение ребёнка
1844

Сын: Самочкин Иван

Мать ребёнка: Самочкина Стефанида (Степанида)

Рождение ребёнка
18.03.1850

Сын: Самочкин Гаврила

Мать ребёнка: Самочкина Стефанида (Степанида)

Ратово, город Тула, Тульская область
Родители: сельца Ратова господина Левашова крестьянин Гавриил Ермилов и законная жена его Стефанида Георгиева, оба православного исповедания Восприемники: того же сельца и господина крестьяне Васили... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close