Самочкин Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Самочкин Ермил
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Самочкин Василий
Мать ребёнка: Самочкина Стефанида (Степанида)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Самочкин Иван
Мать ребёнка: Самочкина Стефанида (Степанида)
Рождение ребёнка
18.03.1850
Сын: Самочкин Гаврила
Мать ребёнка: Самочкина Стефанида (Степанида)
Ратово, город Тула, Тульская область
Родители: сельца Ратова господина Левашова крестьянин Гавриил Ермилов и законная жена его Стефанида Георгиева, оба православного исповедания Восприемники: того же сельца и господина крестьяне Васили... Показать все
Смерть
Неизвестно