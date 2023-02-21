Самочкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамочкин Иван

Самочкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Самочкин Гаврила

Мать: Самочкина Стефанида (Степанида)

Военная служба
Неизвестно
Ф. 90 Оп. 1 Т 38 Д. 30724 Дело по прошению временнообязанного крестьянина Гавриила Ермилова Самкина с-ца Растовец Татевской волости Тульского у. о замене на военной службе его старшего сына Ивана млад... Показать все
Смерть
Неизвестно
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