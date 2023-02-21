Самочкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Самочкин Гаврила
Военная служба
Неизвестно
Ф. 90 Оп. 1 Т 38 Д. 30724 Дело по прошению временнообязанного крестьянина Гавриила Ермилова Самкина с-ца Растовец Татевской волости Тульского у. о замене на военной службе его старшего сына Ивана млад... Показать все
Смерть
Неизвестно