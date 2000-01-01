Евграфов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфов Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1860

Дочь: Самочкина Параскева

Мать ребёнка: не указана

16 октября 1860. Рождение Параскева Родители: села Зайцево г. Бибикова дворовая женка Лукерья Яковлева православного вероисповедания. Молитсвовал, имя рек и крещение совершал священник Василий Романо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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