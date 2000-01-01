Евграфов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1860
Дочь: Самочкина Параскева
Мать ребёнка: не указана
16 октября 1860. Рождение Параскева Родители: села Зайцево г. Бибикова дворовая женка Лукерья Яковлева православного вероисповедания. Молитсвовал, имя рек и крещение совершал священник Василий Романо... Показать все
Смерть
Неизвестно