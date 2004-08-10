Андреева (Андреева) Валентина
Место рождения
Дата рождения15.01.1930
Дата смерти10.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1930
Отец: Андреев Федор
Мать: Андреева Дарья (Дария)
запись акта о рождении № 385 от 23.01.1930 977700028 Хамовнический МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС | Москва
Бракосочетание
07.12.1948
Муж: Андреев Геннадий
Москва
Рождение ребёнка
27.10.1949
Сын: Андреев Юрий
Отец ребёнка: Андреев Геннадий
запись акта о рождении № 4330 от 20.11.1949 97700011 Бюро ЗАГС Киевского района г. Москвы Управления МВД по Московской области | Москва
Рождение ребёнка
31.07.1951
Сын: Андреев Алексей
Отец ребёнка: Андреев Геннадий
Москва
Смерть
10.08.2004
Москва
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище