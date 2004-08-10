Андреева (Андреева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Андреева) Валентина

Андреева (Андреева) Валентина

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.01.1930

Дата смерти

10.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1930

Отец: Андреев Федор

Мать: Андреева Дарья (Дария)

Москва, город федерального значения Москва
запись акта о рождении № 385 от 23.01.1930 977700028 Хамовнический МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС | Москва
Бракосочетание
07.12.1948

Муж: Андреев Геннадий

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
27.10.1949

Сын: Андреев Юрий

Отец ребёнка: Андреев Геннадий

Москва, город федерального значения Москва
запись акта о рождении № 4330 от 20.11.1949 97700011 Бюро ЗАГС Киевского района г. Москвы Управления МВД по Московской области | Москва
Рождение ребёнка
31.07.1951

Сын: Андреев Алексей

Отец ребёнка: Андреев Геннадий

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Смерть
10.08.2004
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Хованское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close