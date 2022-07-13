Алексеева (Андреева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Андреева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Андреев Федор

Мать: Андреева (Самочкина) Дарья (Дария)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Сергей

Рождение ребёнка
1950

Сын: Титов Владимир

Отец ребёнка: Титов Сергей

Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище

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