Алексеева (Андреева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Андреев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Сергей
Рождение ребёнка
1950
Сын: Титов Владимир
Отец ребёнка: Титов Сергей
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище