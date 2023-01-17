Андреева (Матренина) Наталья
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Матренин Никита
Мать: не указана
Тульская область, Тульский район, с. Зайцево
Бракосочетание
30.06.1895
Муж: Андреев Иван
Рождение ребёнка
02.06.1896
Сын: Андреев Федор
Отец ребёнка: Андреев Иван
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Андреев Иван
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
17.06.1900
Сын: Андреев Петр
Отец ребёнка: Андреев Иван
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Андреев Иван
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
26.07.1905
Сын: Андреев Василий
Отец ребёнка: Андреев Иван
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
20.12.1907
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Андреев Иван
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
06.05.1909
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Андреев Иван
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Андреев Иван
Рождение ребёнка
22.03.1914
Сын: Андреев Иван
Отец ребёнка: Андреев Иван
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
24.02.1918
Сын: Андреев Николай
Отец ребёнка: Андреев Иван
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Смерть
Неизвестно