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Андреева (Матренина) Наталья

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Место рождения

Зайцево, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Матренин Никита

Мать: не указана

Зайцево, Белевский муниципальный район, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Зайцево
Бракосочетание
30.06.1895

Муж: Андреев Иван

Рождение ребёнка
02.06.1896

Сын: Андреев Федор

Отец ребёнка: Андреев Иван

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Андреев Иван

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Андреев Петр

Отец ребёнка: Андреев Иван

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Андреев Иван

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
26.07.1905

Сын: Андреев Василий

Отец ребёнка: Андреев Иван

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
20.12.1907

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Андреев Иван

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
06.05.1909

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Андреев Иван

Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Андреев Иван

Рождение ребёнка
22.03.1914

Сын: Андреев Иван

Отец ребёнка: Андреев Иван

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
24.02.1918

Сын: Андреев Николай

Отец ребёнка: Андреев Иван

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Смерть
Неизвестно
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