Минченя Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Минченя Афанасий

Мать: Минченя Наталья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Минченя Владимир

Мать ребёнка: Минченя Просковья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Минченя Михаил

Мать ребёнка: Минченя Просковья

Рождение ребёнка
04.06.1934

Сын: Минченя Пётр

Мать ребёнка: Минченя Просковья

Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Жанна

Мать ребёнка: Минченя Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моржецкая Зинаида

Мать ребёнка: Минченя Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Николай

Мать ребёнка: Минченя Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Аркадий

Мать ребёнка: Минченя Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Минченя Просковья

Смерть
1942
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