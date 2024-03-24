Минченя Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Минченя Афанасий
Мать: Минченя Наталья
Рождение ребёнка
1926
Сын: Минченя Владимир
Мать ребёнка: Минченя Просковья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Минченя Михаил
Мать ребёнка: Минченя Просковья
Рождение ребёнка
04.06.1934
Сын: Минченя Пётр
Мать ребёнка: Минченя Просковья
Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Жанна
Мать ребёнка: Минченя Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моржецкая Зинаида
Мать ребёнка: Минченя Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Николай
Мать ребёнка: Минченя Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Аркадий
Мать ребёнка: Минченя Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Минченя Просковья
Смерть
1942