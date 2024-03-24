(Минченя) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минченя) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минченя Игнатий

Мать: Минченя Просковья

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