Минченя Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Минченя Павел
Рождение ребёнка
1900
Сын: Минченя Игнатий
Мать ребёнка: Минченя Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Минченя Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Минченя Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла
Мать ребёнка: Минченя Наталья
Смерть
1959