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Минченя Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Минченя Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Минченя Игнатий

Мать ребёнка: Минченя Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Минченя Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Минченя Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Минченя Наталья

Смерть
1959
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