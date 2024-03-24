Минченя (Паловченя) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя (Паловченя) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Паловченя Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Минченя Игнатий

Отец ребёнка: Минченя Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Минченя Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Минченя Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла

Отец ребёнка: Минченя Афанасий

Смерть
1958
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