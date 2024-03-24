Минченя (Паловченя) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Паловченя Михаил
Рождение ребёнка
1900
Сын: Минченя Игнатий
Отец ребёнка: Минченя Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Минченя Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Минченя Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла
Отец ребёнка: Минченя Афанасий
Смерть
1958