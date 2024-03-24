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Минченя Владимир
Минченя Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1961
Пол
Мужской
Отец
Минченя Игнатий
1900 г.р.
Мать
Минченя (Радкевич) Просковья
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Минченя Игнатий
Мать:
Минченя Просковья
Смерть
1961
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