Минченя Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Минченя Игнатий

Мать: Минченя Просковья

Смерть
1961
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