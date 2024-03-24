Минченя (Радкевич) Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Радкевич Тимофей
Мать: Радкевич Зиновия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Минченя Владимир
Отец ребёнка: Минченя Игнатий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Минченя Михаил
Отец ребёнка: Минченя Игнатий
Рождение ребёнка
04.06.1934
Сын: Минченя Пётр
Отец ребёнка: Минченя Игнатий
Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Жанна
Отец ребёнка: Минченя Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моржецкая Зинаида
Отец ребёнка: Минченя Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Николай
Отец ребёнка: Минченя Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Аркадий
Отец ребёнка: Минченя Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Минченя Игнатий
Смерть
1993