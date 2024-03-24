Минченя (Радкевич) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя (Радкевич) Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Радкевич Тимофей

Мать: Радкевич Зиновия

Рождение ребёнка
1926

Сын: Минченя Владимир

Отец ребёнка: Минченя Игнатий

Рождение ребёнка
1932

Сын: Минченя Михаил

Отец ребёнка: Минченя Игнатий

Рождение ребёнка
04.06.1934

Сын: Минченя Пётр

Отец ребёнка: Минченя Игнатий

Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Жанна

Отец ребёнка: Минченя Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моржецкая Зинаида

Отец ребёнка: Минченя Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Николай

Отец ребёнка: Минченя Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Аркадий

Отец ребёнка: Минченя Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Минченя Игнатий

Смерть
1993
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