Минченя Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя Пётр

Место рождения

Уречье, Любанский район, Минская область

Дата рождения

04.06.1934

Дата смерти

26.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1934

Отец: Минченя Игнатий

Мать: Минченя Просковья

Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.12.1962

Дочь: Иванова Татьяна

Мать ребёнка: Минченя Зинаида

Рождение ребёнка
16.03.1965

Сын: Минченя Виктор

Мать ребёнка: Минченя Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий на спиртзаводе
Смерть
26.04.1995
Минск, Минск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Уречье, Любанский район, Минская область
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