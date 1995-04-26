Минченя Пётр
Место рождения
Дата рождения04.06.1934
Дата смерти26.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1934
Отец: Минченя Игнатий
Мать: Минченя Просковья
Рождение ребёнка
27.12.1962
Дочь: Иванова Татьяна
Мать ребёнка: Минченя Зинаида
Рождение ребёнка
16.03.1965
Сын: Минченя Виктор
Мать ребёнка: Минченя Зинаида
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий на спиртзаводе
Смерть
26.04.1995
Минск, Минск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно