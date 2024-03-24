Минченя (Черетун) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя (Черетун) Зинаида

Место рождения

Крупеники, Любанский район, Минская область

Дата рождения

27.02.1938

Дата смерти

15.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1938

Отец: Черетун Павел

Мать: Черетун Елена

Крупеники, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.12.1962

Дочь: Иванова Татьяна

Отец ребёнка: Минченя Пётр

Рождение ребёнка
16.03.1965

Сын: Минченя Виктор

Отец ребёнка: Минченя Пётр

Работа или профессия
Неизвестно
Санитарка
Работа или профессия
Неизвестно
Почтальон
Смерть
15.11.1990
Уречье, Любанский район, Минская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Уречье, Любанский район, Минская область
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