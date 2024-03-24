Минченя (Черетун) Зинаида
Место рождения
Дата рождения27.02.1938
Дата смерти15.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1938
Отец: Черетун Павел
Мать: Черетун Елена
Рождение ребёнка
27.12.1962
Дочь: Иванова Татьяна
Отец ребёнка: Минченя Пётр
Рождение ребёнка
16.03.1965
Сын: Минченя Виктор
Отец ребёнка: Минченя Пётр
Работа или профессия
Неизвестно
Санитарка
Работа или профессия
Неизвестно
Почтальон
Смерть
15.11.1990
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно