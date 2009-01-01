городской посёлок Уречье, Любанский район, Минская область (на 2021) — Familio

Уречье

Любанский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Уржече, местечко76Кн. Витгенштейн129583616

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Горковская волость
109. Уречье, местечко бывшее владельческое, при реке Берездовке, дворов 60, жителей 595, церковь православная, церковь римско-католическая, 2 еврейских школы, лавка

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Горковская волость
Уречье, имение20351678914
Уречье, местечко1756051678914
Уречье, село81715851689015
Уречье, ст. ЛРжд.30651678914

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Любанский район
гп Уречье3168

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Любанский район, Уречский сельсовет
гп Уречье1218

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