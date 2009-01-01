- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
• Показать все
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
• Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Уржече, местечко76Кн. Витгенштейн—129583616
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
109. Уречье, местечко бывшее владельческое, при реке Берездовке, дворов 60, жителей 595, церковь православная, церковь римско-католическая, 2 еврейских школы, лавка
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Уречье, имение20351678914
Уречье, местечко1756051678914
Уречье, село81715851689015
Уречье, ст. ЛРжд.30651678914
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Уречье3168
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Уречье1218