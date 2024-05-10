Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монвиж-Монтвид Мария Львовна
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Владельческий хутор Верхнелиманск, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Лев
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович
Рождение ребёнка
08.05.1845 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Евгений Людвигович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович
Рождение ребёнка
17.09.1849 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Енегриан Людвигович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович
Рождение ребёнка
01.02.1851 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1852 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Фавст Людвигович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович
Восприемник
18.05.1858 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Леонид Станиславович Монвиж-Монтвид
Восприемник
18.12.1859 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Эдуард Станиславович Монвиж-Монтвид
Рождение ребёнка
1861
Сын: Монвиж-Монтвид Иван Людвигович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович
Восприемник
23.08.1861 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Александр Станиславович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно