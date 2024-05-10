Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМонвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монвиж-Монтвид Мария Львовна

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Место жительства
Неизвестно
Владельческий хутор Верхнелиманск, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Лев

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
08.05.1845 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Евгений Людвигович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
17.09.1849 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Енегриан Людвигович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
01.02.1851 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Август Людвигович (Львович)

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
23.08.1852 ст.

Дочь: (Монвиж-Монтвид) Александра Людвиговна (Львовна)

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Фавст Людвигович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Восприемник
18.05.1858 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Леонид Станиславович Монвиж-Монтвид
Восприемник
18.12.1859 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Эдуард Станиславович Монвиж-Монтвид
Рождение ребёнка
1861

Сын: Монвиж-Монтвид Иван Людвигович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Восприемник
23.08.1861 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Александр Станиславович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.