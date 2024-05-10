Монвиж-Монтвид Иван Людвигович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Иван Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монвиж-Монтвид Александра

Упоминание
Неизвестно
Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год | Старший лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Херсонес». | Жена Ал... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Газета «Земледельческая газета» | Печатное издание Российской империи. Издавалась в 1834-1905 и 1913-1917 гг. в Петербурге. Адресована жителям сельской местности, прежде всего, помещикам и зажиточным ... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Монвиж-Монтвид Сергей Иванович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Александра

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Дата рождения взята из списка легионеров Французского иностранного легиона. | С. В. Волков даёт 1903 год.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Монвиж-Монтвид Борис Иванович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Александра

Смерть
Неизвестно

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