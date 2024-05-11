Монвиж-Монтвид Фавст Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1857 ст.
Дата смерти13.03.1898 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1857 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Ф. 1343 Оп. 51 Д. 671. СПИСКИ СОПРИЧИСЛЕННЫХ ДВОРЯН ПО ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ | Фонд 797, Опись 65, Дело 253 - По все... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 1480. Опись 8. Дело 16434. Монвиж-Монтвид Фауст
Упоминание
Неизвестно
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Ф. 1343 Оп. 51 Д. 671. СПИСКИ СОПРИЧИСЛЕННЫХ ДВОРЯН ПО ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ | Фонд 797, Опись 65, Дело 253 - По все... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый офицер
Развод
12.01.1881 ст.
Харьков, Харківська область
Определением Харьковской духовной консистории (утверждённым Святейшим правительствующим Синодом 18 мая 1881 года) брак расторгнут с воспрещением бывшему супругу вступать в новый брак.
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Храм Преображения Господня на Пятницком кладбище, г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Штабсъ Капитанъ 3-й батареи Гренадерской Артиллерійской бригады Фавстъ Людвиговъ Монвижъ Монтвидъ, православнаго исповеданія, первымъ бракомъ, 37 летъ. | Потомственная Почетная Гражданка дѣвица Анна Н... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Николай Фавстович
Мать ребёнка: Ипполитова (Монвиж-Монтвид) (Целибеева) Анна Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Смерть
13.03.1898 ст.
Петербургский Николаевский военный госпиталь, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Причина смерти: Инсульт | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 126, Дело 1633: Метрическая книга церкви Св. благоверной кн. Ольги при Николаевском в... Показать все
Похороны
17.03.1898 ст.
Преображенское кладбище — «Памяти жертв 9 Января», г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 126, Дело 1633: Метрическая книга церкви Св. благоверной кн. Ольги при Николаевском военном госпитале на 1898 г... Показать все