Монвиж-Монтвид Фавст Людвигович 01.08.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМонвиж-Монтвид Фавст Людвигович

Монвиж-Монтвид Фавст Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1857 ст.

Дата смерти

13.03.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1857 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монвиж-Монтвид (Андреева) Надежда Акимовна

Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Ф. 1343 Оп. 51 Д. 671. СПИСКИ СОПРИЧИСЛЕННЫХ ДВОРЯН ПО ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ | Фонд 797, Опись 65, Дело 253 - По все... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 1480. Опись 8. Дело 16434. Монвиж-Монтвид Фауст
Упоминание
Неизвестно
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Ф. 1343 Оп. 51 Д. 671. СПИСКИ СОПРИЧИСЛЕННЫХ ДВОРЯН ПО ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ | Фонд 797, Опись 65, Дело 253 - По все... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый офицер
Развод
12.01.1881 ст.

Жена: Монвиж-Монтвид (Андреева) Надежда Акимовна

Харьков, Харківська область
Определением Харьковской духовной консистории (утверждённым Святейшим правительствующим Синодом 18 мая 1881 года) брак расторгнут с воспрещением бывшему супругу вступать в новый брак.
Бракосочетание
27.01.1895 ст.

Жена: Ипполитова (Монвиж-Монтвид) (Целибеева) Анна Николаевна

Храм Преображения Господня на Пятницком кладбище, г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Штабсъ Капитанъ 3-й батареи Гренадерской Артиллерійской бригады Фавстъ Людвиговъ Монвижъ Монтвидъ, православнаго исповеданія, первымъ бракомъ, 37 летъ. | Потомственная Почетная Гражданка дѣвица Анна Н... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Николай Фавстович

Мать ребёнка: Ипполитова (Монвиж-Монтвид) (Целибеева) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Смерть
13.03.1898 ст.
Петербургский Николаевский военный госпиталь, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Причина смерти: Инсульт | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 126, Дело 1633: Метрическая книга церкви Св. благоверной кн. Ольги при Николаевском в... Показать все
Похороны
17.03.1898 ст.
Преображенское кладбище — «Памяти жертв 9 Января», г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 126, Дело 1633: Метрическая книга церкви Св. благоверной кн. Ольги при Николаевском военном госпитале на 1898 г... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.