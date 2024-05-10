Монвиж-Монтвид (Андреева) Надежда Акимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид (Андреева) Надежда Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монвиж-Монтвид Фавст Людвигович

Развод
12.01.1881 ст.

Муж: Монвиж-Монтвид Фавст Людвигович

Харьков, Харківська область
Определением Харьковской духовной консистории (утверждённым Святейшим правительствующим Синодом 18 мая 1881 года) брак расторгнут с воспрещением бывшему супругу вступать в новый брак.
Смерть
Неизвестно

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