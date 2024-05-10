Монвиж-Монтвид (Андреева) Надежда Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
12.01.1881 ст.
Харьков, Харківська область
Определением Харьковской духовной консистории (утверждённым Святейшим правительствующим Синодом 18 мая 1881 года) брак расторгнут с воспрещением бывшему супругу вступать в новый брак.
Смерть
Неизвестно