Ипполитова (Монвиж-Монтвид) (Целибеева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Упоминание
Неизвестно
«Весь Петербургъ» («Весь Петроградъ»). Издание А.С. Суворина | Сводные указатели предприятий, жителей, улиц. 1894 - 1917 гг. http://nlr.ru/cont/v_p/index.php | 1902 г., с. 424; 1903 г., с. 444; 1904 ... Показать все
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Храм Преображения Господня на Пятницком кладбище, г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Штабсъ Капитанъ 3-й батареи Гренадерской Артиллерійской бригады Фавстъ Людвиговъ Монвижъ Монтвидъ, православнаго исповеданія, первымъ бракомъ, 37 летъ. | Потомственная Почетная Гражданка дѣвица Анна Н... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Николай Фавстович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Фавст Людвигович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Бракосочетание
09.11.1903 ст.
Собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Семёновского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Запасный писарь высшаго оклада, Канцеляріи Военнаго Министерства изъ мѣщанъ города Моршанска, Петръ Тихоновичъ Ипполитовъ православнаго вѣроисповѣданія первымъ бракомъ, 37 летъ. | Вдова капитана Анна ... Показать все
Смерть
Неизвестно