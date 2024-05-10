Ипполитов Петр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1903 ст.
Собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Семёновского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Запасный писарь высшаго оклада, Канцеляріи Военнаго Министерства изъ мѣщанъ города Моршанска, Петръ Тихоновичъ Ипполитовъ православнаго вѣроисповѣданія первымъ бракомъ, 37 летъ. | Вдова капитана Анна ... Показать все
Смерть
Неизвестно