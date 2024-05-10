Ипполитов Петр Тихонович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ипполитов Петр Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1903 ст.

Жена: Ипполитова (Монвиж-Монтвид) (Целибеева) Анна Николаевна

Собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Семёновского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Запасный писарь высшаго оклада, Канцеляріи Военнаго Министерства изъ мѣщанъ города Моршанска, Петръ Тихоновичъ Ипполитовъ православнаго вѣроисповѣданія первымъ бракомъ, 37 летъ. | Вдова капитана Анна ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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