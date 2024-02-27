(Монвиж-Монтвид) Александра Людвиговна (Львовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852 ст.
Крещение
24.08.1852 ст.
Боровая, Харківська область
Крещение состоялось в Рождество-Богородицкой церкви слободы Боровая. Восприемники: Отставной штабс-капитан Дмитрий Алексеевич Телятников и Екатерина Петровна Демчинская. Крещение совершил священник По... Показать все
Восприемник
21.03.1876 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Людмила Ивановна (Туган-Барановская) Любимова В метрической книге церкви Иоанна Предтечи в Староконюшенном пер. на 1871-1899 гг. под № 6 (ж.) за март месяц сказано: "В домѣ г. Рахманова отставной шт... Показать все
Смерть
Неизвестно