(Монвиж-Монтвид) Александра Людвиговна (Львовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Монвиж-Монтвид) Александра Людвиговна (Львовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Крещение
24.08.1852 ст.
Боровая, Харківська область
Крещение состоялось в Рождество-Богородицкой церкви слободы Боровая. Восприемники: Отставной штабс-капитан Дмитрий Алексеевич Телятников и Екатерина Петровна Демчинская. Крещение совершил священник По... Показать все
Восприемник
21.03.1876 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Людмила Ивановна (Туган-Барановская) Любимова В метрической книге церкви Иоанна Предтечи в Староконюшенном пер. на 1871-1899 гг. под № 6 (ж.) за март месяц сказано: "В домѣ г. Рахманова отставной шт... Показать все
Смерть
Неизвестно
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