Монвиж-Монтвид Евгений Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1845 ст.
Упоминание
Неизвестно
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Крещение
09.05.1845 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Крещение совершил священник Поликарп Данилов вместе с дьячком Иоанном Алферовым и пономарем Василием Романцовым
Смерть
Неизвестно