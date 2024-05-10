Монвиж-Монтвид Евгений Людвигович 08.05.1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Евгений Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1845 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Упоминание
Неизвестно
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Крещение
09.05.1845 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Крещение совершил священник Поликарп Данилов вместе с дьячком Иоанном Алферовым и пономарем Василием Романцовым
Смерть
Неизвестно

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