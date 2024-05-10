Монвиж-Монтвид Мария Львовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Мария Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяновская Муза

Отец ребёнка: не указан

Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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