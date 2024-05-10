Монвиж-Монтвид Енегриан Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1849 ст.
Дата смерти30.05.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1849 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Газета «Казанскiй Телеграфъ» | № 5437, среда, 1 (14) iюня 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Крещение
25.09.1849 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Крещение совершил священник Поликарп Данилов вместе с дьячком Иоанном Алферовым и пономарем Василием Романцовым
Смерть
30.05.1911 ст.
Причина смерти: Рак
Похороны
01.06.1911 ст.
Арское кладбище, г. Казань, Казанская губерния, Российская империя
Похоронен на военном участке кладбища