Монвиж-Монтвид Енегриан Людвигович 17.09.1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Енегриан Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1849 ст.

Дата смерти

30.05.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1849 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монвиж-Монтвид Софья Арсеньевна

Упоминание
Неизвестно
Газета «Казанскiй Телеграфъ» | № 5437, среда, 1 (14) iюня 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
25.09.1849 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Крещение совершил священник Поликарп Данилов вместе с дьячком Иоанном Алферовым и пономарем Василием Романцовым
Смерть
30.05.1911 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Рак
Похороны
01.06.1911 ст.
Арское кладбище, г. Казань, Казанская губерния, Российская империя
Похоронен на военном участке кладбища

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