Дурасов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурасов Иван Федорович

Дурасов Иван Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Дурасов Федор Савельевич

Мать: Дурасова Варвара Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Дурасов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Шельпякова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Дурасов Михайло Иванович

Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Пыжьянова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Дурасов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурасова Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close