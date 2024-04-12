Дурасов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1742
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Дурасов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Шельпякова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Пыжьянова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Дурасова Агафья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурасова Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно