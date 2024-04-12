(Дурасова) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дурасова) Парасковья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Дурасов Иван Федорович

Мать: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Смерть
Неизвестно
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