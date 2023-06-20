Дурасова Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Дурасов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Шельпякова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Дурасова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Смерть
Неизвестно