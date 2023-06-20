Дурасова Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурасова Агафья Петровна

Дурасова Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Дурасов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Шельпякова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Дурасов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Дурасова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Дурасов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Дурасов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурасов Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Смерть
Неизвестно