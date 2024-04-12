Дурасов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурасов Тимофей Иванович

Дурасов Тимофей Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Дурасов Иван Федорович

Мать: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Дурасова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дурасова Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дурасова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дурасова Пелагия Тимофеевна

Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62об
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дурасова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дурасов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-61об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дурасова Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурасова Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-62л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close