Дурасов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1780
Отец: Дурасов Иван Федорович
Мать: Дурасова Агафья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Дурасова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна
ГАСО 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дурасова Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна
ГАСО, 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дурасова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна
ГАСО, 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дурасова Пелагия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна
ГАСО, 24-25-330-62об
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дурасова Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна
ГАСО, 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дурасов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна
ГАСО 24-25-330-61об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дурасова Парасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Дурасова Марья Павловна
ГАСО, 24-25-330-62л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурасова Марья Павловна
ГАСО 24-25-330-62л
Смерть
Неизвестно