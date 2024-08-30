Серебрякова (Дурасова) Пелагия Тимофеевна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серебрякова (Дурасова) Пелагия Тимофеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дурасов Тимофей Иванович

Мать: Дурасова (Боровкова) Марья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Серебрякова) Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Серебряков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Серебрякова) Ефимья Тимофеевна

Отец ребёнка: Серебряков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-166л
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Серебрякова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Серебряков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-166л
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Серебрякова) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Серебряков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-166л
Смерть
Неизвестно

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