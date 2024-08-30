Серебрякова (Дурасова) Пелагия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
ГАСО, 24-25-330-62об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Серебрякова) Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Серебряков Тимофей Иванович
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Серебрякова) Ефимья Тимофеевна
Отец ребёнка: Серебряков Тимофей Иванович
ГАСО, 179-1-213-166л
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Серебрякова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Серебряков Тимофей Иванович
ГАСО, 179-1-213-166л
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Серебрякова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Серебряков Тимофей Иванович
ГАСО, 179-1-213-166л
Смерть
Неизвестно