Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Дурасов Иван Федорович

Мать: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Около 1788

Муж: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Шельпякова Ефимья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Шельпякова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Шельпякова Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Смерть
Неизвестно