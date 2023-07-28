Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1769
Отец: Дурасов Иван Федорович
Мать: Дурасова Агафья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Около 1788
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Шельпякова Ефимья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Шельпякова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Шельпякова Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Смерть
Неизвестно